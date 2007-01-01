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Криминал

Калужанин получил второе уголовное дело за пьяную езду

33-летнего мужчину инспекторы ДПС остановили ночью на улице Горького, рассказали в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:31 сегодня
0 416
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От освидетельствования он отказался.

В прошлом году за езду в нетрезвом виде его лишили водительского удостоверения на три года, а также приговорили к обязательным работам. Но это не помогло калужанину исправиться.

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Машину отправили на штрафстоянку.

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