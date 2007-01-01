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Новость дня Криминал

В Калуге сотрудница полиции не дала мошенникам обмануть мужчину

Старший лейтенант полиции Ирина Хорчева увидела, как мужчина пытается внести крупную сумму денег в банкомат.
Анастасия Каторгина
11:23 сегодня
0 718
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Об этом 30 октября рассказали в полиции.

Она спросила у него про деньги и, когда поняла, что тот стал жертвой злоумышленников, убедила не класть средства в банкомат, а поехать в полицию, чтобы во всем разобраться.

Выяснилось, что мужчине позвонил незнакомец и представился правоохранителем. Он сказал, что его деньги хотят перевести для финансирования незаконных организаций. А также добавил, что если это все же произойдет, то калужанина ждет уголовное преследование.

500 тысяч рублей он перевел якобы на безопасный счет. Затем, действуя по указанию мошенников, он снял оставшиеся сбережения, чтобы перевести на другой счет. Таким образом, он, как ему сказали, поспособствовал бы поимке преступников.

В тот момент, когда сотрудница полиции обратила на него внимания, он пытался внести 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.   

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Лента комментариев
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