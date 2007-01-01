В Калужской области девочка сняла на видео убийство отца
Трагедия произошла в Кирове еще в январе нынешнего года, а сейчас вынесли приговор.
Местный 41-летний житель выпивал дома у знакомого, поссорился с ним и избил. Пострадавший умер в машине скорой помощи.
Момент убийства смогла снять на видео несовершеннолетняя дочь жертвы. Она вызвала полицию и врачей, но спасти отца не успели.
Виновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима, рассказали 28 октября в прокуратуре Калужской области.
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