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Новость дня Криминал

В Калужской области девочка сняла на видео убийство отца

Трагедия произошла в Кирове еще в январе нынешнего года, а сейчас вынесли приговор.
Дмитрий Ивьев
10:49 сегодня
0 5578
Фото: СК по Калужской области.
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Местный 41-летний житель выпивал дома у знакомого, поссорился с ним и избил. Пострадавший умер в машине скорой помощи.

Момент убийства смогла снять на видео несовершеннолетняя дочь жертвы. Она вызвала полицию и врачей, но спасти отца не успели.

Виновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима, рассказали 28 октября в прокуратуре Калужской области.

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Лента комментариев
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