5578 Фото: СК по Калужской области.

В Калужской области девочка сняла на видео убийство отца

Дмитрий Ивьев

Трагедия произошла в Кирове еще в январе нынешнего года, а сейчас вынесли приговор.

Дмитрий Ивьев 5578 Фото: СК по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники