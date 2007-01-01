У калужанина конфисковали машину за два нарушения

Автомобиля «Шевроле» лишился 40-летний житель Кирова, рассказали 26 октября в объединенной пресс-службе судов региона.

Оба раза он попался инспекторам ДПС, когда ехал пьяный.

Сначала нарушителя оштрафовали и лишили прав на полтора года. А во втором случае уже было заведено уголовное дело.

Виновник получил 240 часов обязательных работ.

Машину у него конфисковали в доход государства, несмотря на то, что она находилась в совместной собственности с женой.