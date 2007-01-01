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Новость дня Криминал

Калужанка ответила на телефонный звонок и потеряла миллион рублей

Об очередном случае мошенничества рассказали 26 октября в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
0 526
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Женщине позвонил мужчина, который представился ее начальником. Он сказал, что скоро с калужанкой свяжется человек из правоохранительных органов.

Вскоре действительно позвонили. Ненастоящий силовик рассказал, что у жительницы Калуги якобы пытаются похитить деньги. Он попросил назвать код из сообщения, а потом через онлайн-кабинет перевел себе все деньги женщины.

Калужанка лишилась примерно миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Виновника ищут.

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Лента комментариев
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