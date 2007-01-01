Громкое дело калужских фальшивомонетчиков: виновник получил 17 лет колонии

Его подельница проведет в колонии 13 лет, сообщили 25 октября в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Мужчина и женщина печатали купюры в 2000 рублей в Людиново.

Фальшивки они сбывали в разных городах, среди которых Ростов и Сочи, через закладки. В этих тайниках найдено больше 400 поддельных купюр.

Кроме того, фальшивомонетчики торговали наркотиками. У них изъято 575 граммов синтетического запрещенного вещества.

Приговор пока не вступил в законную силу.