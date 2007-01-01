Ясновидящая из Калуги взяла с женщины 608 тысяч рублей за воск
43-летнюю калужанку признали виновной в мошенничестве, сообщили 23 октября в объединенной пресс-службе судов региона.
Виновница обещала другой калужанке вылечить ее мужа и детей. Для совершения обрядов она просила деньги. Якобы они были нужны для покупки воска в Иерусалиме.
Суд приговорил мошенницу к четырем годам лишения свободы. Но позже наказание заменили на четыре года принудительных работ. Они начнутся после того, как ребенку подсудимой исполнится 14 лет.
Деньги пострадавшей калужанке вернули.
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