Мужчина из Брянска окажется на скамье подсудимых за убийство знакомого из Калужской области
Прокуратура Мещовского района утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летнего иногородца.
Об этом 24 октября проинформировали в региональной прокуратуре.
Как считает следствие, в ночь на 7 августа на ферме рядом с деревней Баранцево мужчины распивали спиртные напитки.
В один момент предполагаемый виновник на почве внезапной личной неприязни ударил калужанина ножом в шею.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Теперь жителю Брянска грозит до 15 лет лишения свободы.
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