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Новость дня Криминал

Мужчина из Брянска окажется на скамье подсудимых за убийство знакомого из Калужской области

Прокуратура Мещовского района утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летнего иногородца.
Анастасия Каторгина
14:32 сегодня
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Об этом 24 октября проинформировали в региональной прокуратуре.

Как считает следствие, в ночь на 7 августа на ферме рядом с деревней Баранцево мужчины распивали спиртные напитки.

В один момент предполагаемый виновник на почве внезапной личной неприязни ударил калужанина ножом в шею.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Теперь жителю Брянска грозит до 15 лет лишения свободы.

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