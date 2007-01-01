Мужчина из Брянска окажется на скамье подсудимых за убийство знакомого из Калужской области

Прокуратура Мещовского района утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летнего иногородца.

Об этом 24 октября проинформировали в региональной прокуратуре.

Как считает следствие, в ночь на 7 августа на ферме рядом с деревней Баранцево мужчины распивали спиртные напитки.

В один момент предполагаемый виновник на почве внезапной личной неприязни ударил калужанина ножом в шею.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Теперь жителю Брянска грозит до 15 лет лишения свободы.