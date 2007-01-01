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Криминал

Калужанин выслал девушке интимное фото и лишился 130 тысяч рублей

Мужчину из Жуковского района обманул 18-летний юноша из Ростова-на-Дону.
Дмитрий Ивьев
10:53 сегодня
0 574
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Он под видом девушки переписывался с жителем Калужской области и предложил обменяться интимными снимками, рассказали 24 октября в полиции.

Когда калужанин выслал свое фото, ему тут же прислали требование перечислить 10 000 рублей. Иначе снимок разослали бы по всем друзьям мужчины.

Потом требования повторялись. В общей сложности житель Калужской области отдал 130 тысяч рублей до того, как пойти в полицию.

За вымогательство ростовскому юноше грозит до четырех лет лишения свободы.

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