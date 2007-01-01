Калужанин выслал девушке интимное фото и лишился 130 тысяч рублей

Мужчину из Жуковского района обманул 18-летний юноша из Ростова-на-Дону.

Он под видом девушки переписывался с жителем Калужской области и предложил обменяться интимными снимками, рассказали 24 октября в полиции.

Когда калужанин выслал свое фото, ему тут же прислали требование перечислить 10 000 рублей. Иначе снимок разослали бы по всем друзьям мужчины.

Потом требования повторялись. В общей сложности житель Калужской области отдал 130 тысяч рублей до того, как пойти в полицию.

За вымогательство ростовскому юноше грозит до четырех лет лишения свободы.