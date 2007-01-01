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Криминал

Калужанка зарезала сожителя своей матери

Кровавая драма разыгралась в городе Сосенский Козельского района 19 августа нынешнего года, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
09:56 сегодня
0 1186
Фото: прокуратура Калужской области.
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29-летняя женщина пришла домой пьяной, поссорилась с 54-летним мужчиной и ударила его ножом в шею.

В ходе расследования выяснилось, что женщина страдает психическими расстройствами.

Следствие будет настаивать на отправке ее на принудительное лечение.

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