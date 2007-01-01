Калужанка зарезала сожителя своей матери
Кровавая драма разыгралась в городе Сосенский Козельского района 19 августа нынешнего года, сообщили в прокуратуре Калужской области.
29-летняя женщина пришла домой пьяной, поссорилась с 54-летним мужчиной и ударила его ножом в шею.
В ходе расследования выяснилось, что женщина страдает психическими расстройствами.
Следствие будет настаивать на отправке ее на принудительное лечение.
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