Калужанка зарезала сожителя своей матери

Кровавая драма разыгралась в городе Сосенский Козельского района 19 августа нынешнего года, сообщили в прокуратуре Калужской области.

29-летняя женщина пришла домой пьяной, поссорилась с 54-летним мужчиной и ударила его ножом в шею.

В ходе расследования выяснилось, что женщина страдает психическими расстройствами.

Следствие будет настаивать на отправке ее на принудительное лечение.