В рюкзаке у калужанина нашли 9 килограммов наркотиков

Мужчине вынесли приговор за попытку торговли наркотиками, сообщили 23 октября в управлении ФСБ по Калужской области.

Жителя Людиновского района приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Его задержали с поличным. Получив через мессенджер координаты от организатора преступной группы, мужчина нашел в лесу рюкзак с 9 килограммами наркотиков.

Запрещенные вещества он должен был разложить по закладкам, но был задержан.