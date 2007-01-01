1466 Фото: СК по Калужской области.

Опубликовано видео с надругательством над братской могилой в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, в Юхнове двоих мужчин обвиняют в реабилитации нацизма. Подробности об этом случае в среду, 23 октября, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 1466 Фото: СК по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники