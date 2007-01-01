Опубликовано видео с надругательством над братской могилой в Калужской области
Как мы уже рассказывали, в Юхнове двоих мужчин обвиняют в реабилитации нацизма. Подробности об этом случае в среду, 23 октября, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Инцидент произошел 14 июля нынешнего года.
Два молодых человека были пьяны, подошли к Братской могиле советских воинов, попытались затушить Вечный огонь и сорвали венок.
Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемым грозит по пять лет колонии.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь