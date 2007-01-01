Житель Калужской области отдал мошенникам 9 миллионов рублей

Мужчина из Обнинска общался с преступниками несколько дней и выполнял все их требования, рассказали 23 октября в полиции.

Все началось с того, что неизвестный по телефону предложил ему пройти диспансеризацию и для записи попросил номер СНИЛС и код из смс.

На следующий день звонили уже от имени полиции. Обнинцу сообщили, что мошенники пытаются украсть его деньги в банке. Чтобы спасти сбережения, мужчина перевел все на чужой якобы безопасный счет.

Он выслал 8,5 миллиона рублей.

Но через три дня преступники позвонили вновь. Они пояснили, что теперь обнинец должен продать машину. Вырученные за автомобиль 600 тысяч рублей он также отправил злоумышленникам.

Только после этого мужчина понял, что общался с преступниками.