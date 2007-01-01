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Новость дня Криминал

Житель Калужской области отдал мошенникам 9 миллионов рублей

Мужчина из Обнинска общался с преступниками несколько дней и выполнял все их требования, рассказали 23 октября в полиции.
Дмитрий Ивьев
10:39 сегодня
1 1382
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Все началось с того, что неизвестный по телефону предложил ему пройти диспансеризацию и для записи попросил номер СНИЛС и код из смс.

На следующий день звонили уже от имени полиции. Обнинцу сообщили, что мошенники пытаются украсть его деньги в банке. Чтобы спасти сбережения, мужчина перевел все на чужой якобы безопасный счет.

Он выслал 8,5 миллиона рублей.

Но через три дня преступники позвонили вновь. Они пояснили, что теперь обнинец должен продать машину. Вырученные за автомобиль 600 тысяч рублей он также отправил злоумышленникам.

Только после этого мужчина понял, что общался с преступниками.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
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1 950
Karson

зато у него теперь есть "безопасный счёт". можно дальше денежки на него переводить.

...
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Житель Калужской области отдал мошенникам 9 миллионов рублей
15:06 сегодня
1 1368
maks17

На этом участке то особо не гоняют-негде разогнаться.А вот дальше вниз-надо бы поставить знаки точно.

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Alexandr Seva

Почему не 20? Или как в Тульской области 5?

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14:16 сегодня
2 1062
kalugavip

Бесплатных минут нет, Вы должны оплатить в течение первых 15 минут, т.е. допустим, Вы припарковались и Ваше авто сразу зафиксировала контрольная система распознавания госномеров в зоне платной парковки. Если Вы в течение первых 15 минут вносите оплату, то всё ок. Если нет, фиксируется штраф.

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14:14 сегодня
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Alexandr Seva

Парковка на ул. Площадь Старый Торг 2, когда станет платной? Там каждый день очень много машин ставят, а денежка с этих машин не идет почему то в городской бюджет.

...
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AJE

Бесплатно до второго проезда хитрой машинки с камерами. Практика показала, что повторно едут они примерно через час-полтора, так что...

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В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
13:26 сегодня
6 2280
bmnw

Нужно обязать каждого, кто пользовался самокатом, приобрести автомобиль и перемещаться по городу, как нормальные люди, а не мешая всем на самокатах, не мешая автомобилям в качестве пешехода, бесконечно ходя по всем этим переходам, и не перегружая систему общественного транспорта, которую городское руководство в убыток бюджету вынуждено поддерживать ради всяких простолюдинов (хорошо хоть частникам запретили нести убытки на большинстве маршрутов, а то вообще все страдали)

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