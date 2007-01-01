29-летней калужанке грозит срок за езду в нетрезвом виде

Прокуратура Медынского района направила в суд уголовное дело.

Об этом 22 октября сообщил региональный надзорный орган.

В июле автомобилистку остановили сотрудники полиции. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась.

Ранее ее уже привлекали к ответственности также за отказ от прохождения освидетельствования.

Теперь молодой женщине грозит до двух лет тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.