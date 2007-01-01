29-летней калужанке грозит срок за езду в нетрезвом виде
Об этом 22 октября сообщил региональный надзорный орган.
В июле автомобилистку остановили сотрудники полиции. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась.
Ранее ее уже привлекали к ответственности также за отказ от прохождения освидетельствования.
Теперь молодой женщине грозит до двух лет тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Люди понакупали самокатов, а теперь, хлобысь, и ездить по городу нельзя... Ну давайте тогда обратно принимайте в магазинах, нафиг они нужны горожанам тогда, самокаты эти? А то, это решение проблемы очень смахивает на очередной кидок от властьимущих, они то на самокатах не ездят. Самокатчики сейчас пересядут в такси и на авто и статистика ДТП точно не уменьшится. Кроме того возрастут, пробки, загазованность центра и пр. прелести. Просто запретить легче всего и ничего не надо делать, ни выделенные полосы для самокатов, ни правила движения, только штрафы собирай. Прогресс не стоит на месте во всем мире, только у нас администрация ориентируется на особо активную, в части нытья и жалоб, прослойку населения (читай бабки)....