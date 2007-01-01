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Главная Новости Криминал 29-летней калужанке грозит срок за езду в нетрезвом виде
Криминал

29-летней калужанке грозит срок за езду в нетрезвом виде

Прокуратура Медынского района направила в суд уголовное дело.
Анастасия Каторгина
16:27 сегодня
0 588
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Об этом 22 октября сообщил региональный надзорный орган.

В июле автомобилистку остановили сотрудники полиции. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась.

Ранее ее уже привлекали к ответственности также за отказ от прохождения освидетельствования.

Теперь молодой женщине грозит до двух лет тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.

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Лента комментариев
VGA

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A-72

не поручал бы, а взял бы и построил нормально. А то все что строится все разрушается ,любой объект

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Скорее всего ее не снимали с прошлого года.

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kostindima

Меня папа, когда учил водить на мотоцикле, вывез в поле на котором стоял единственный столб и сказал, что будет считать, что я научился ездить, если столб собью :) видимо тут так же

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Не можешь понять, запрети. Пусть лучше Благоустройство с Денисовым займется как это не странно благоустройством города! А не геноцидом деревьев, постоянные терки с южанами из-за дорог и труб.

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«Уж сколько раз твердили миру...»

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mrTJohn

Люди понакупали самокатов, а теперь, хлобысь, и ездить по городу нельзя... Ну давайте тогда обратно принимайте в магазинах, нафиг они нужны горожанам тогда, самокаты эти? А то, это решение проблемы очень смахивает на очередной кидок от властьимущих, они то на самокатах не ездят. Самокатчики сейчас пересядут в такси и на авто и статистика ДТП точно не уменьшится. Кроме того возрастут, пробки, загазованность центра и пр. прелести. Просто запретить легче всего и ничего не надо делать, ни выделенные полосы для самокатов, ни правила движения, только штрафы собирай. Прогресс не стоит на месте во всем мире, только у нас администрация ориентируется на особо активную, в части нытья и жалоб, прослойку населения (читай бабки).

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В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
12:07 сегодня
5 2124
mrTJohn

А почему тогда не: На автобанах автомобили сбили ХХХ пешеходов, а самокатчики 0?

...
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11:50 сегодня
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