Трое мужчин задержаны за угон автомобилей в Калужской области

Одного из них нашли в Рязани, двоих других – в Москве, сообщили 22 октября в региональном управлении МВД.

По версии полицейских, на счету задержанных несколько преступлений.

В марте они пытались угнать машину с парковки в Калуге, но их спугнул прохожий, который знал владельца автомобиля.

В июне мужчины угнали машину за 2,2 миллиона рублей в Обнинске.

Автомобиль преступники перегнали в Рязань, где хотели продать по запчастям.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы каждому.