Трое мужчин задержаны за угон автомобилей в Калужской области
По версии полицейских, на счету задержанных несколько преступлений.
В марте они пытались угнать машину с парковки в Калуге, но их спугнул прохожий, который знал владельца автомобиля.
В июне мужчины угнали машину за 2,2 миллиона рублей в Обнинске.
Автомобиль преступники перегнали в Рязань, где хотели продать по запчастям.
Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы каждому.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....