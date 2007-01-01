В Калужской области полиция поймала наркоторговца
Общая масса вещества составила свыше 250 граммов.
Об этом 22 октября сообщили в полиции.
Содержимое отправили на экспертизу.
- Проведенное исследование 7 из изъятых свертков показало, что в них находится наркотическая смесь синтетического происхождения, массой 7,38 граммов, - сообщили в МВД.
Исследование остальных продолжается.
Согласно версии полиции, запрещенное вещество подозреваемый приготовил для сбыта.
Возбуждено уголовное дело.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....