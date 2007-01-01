В Калужской области полиция поймала наркоторговца

При досмотре мужчины правоохранители нашли 502 свертка.

Общая масса вещества составила свыше 250 граммов.

Об этом 22 октября сообщили в полиции.

Содержимое отправили на экспертизу.

- Проведенное исследование 7 из изъятых свертков показало, что в них находится наркотическая смесь синтетического происхождения, массой 7,38 граммов, - сообщили в МВД.

Исследование остальных продолжается.

Согласно версии полиции, запрещенное вещество подозреваемый приготовил для сбыта.

Возбуждено уголовное дело.