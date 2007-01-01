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Новость дня Криминал

Чиновников Калуги проверят на халатность из-за жизни калужан в халупах

После встряски от Бастрыкина следственный комитет обратил внимание на калужан, не расселенных из аварийных домов.
Сергей ПЕТРОВ
07:50 сегодня
1 1634
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Вечером понедельника, 21 октября, региональное управление следственного комитета рассказало о визите главы ведомства Марка Харламова в дом по улице Телевизионная, 8 в Калуге. Он с 2018 года признан аварийным и подлежащим сносу, но до сих пор в нем нечеловеческих условиях выживают люди.

- Несмотря на принятое решение, дом продолжает оставаться жилым, а его состояние только ухудшается, - говорится в сообщении калужских следователей. - Отмечается бездействие местных властей.

Следователи и криминалисты провели осмотр дома и фиксацию дефектов, изъяли документы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», так что ответственным чиновникам, которые 6 лет особо не спешили с решением вопроса о расселении людей из халуп, уж теперь точно придется напрячься.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у своих калужских подчиненных разобраться с домом в Гостинорядском переулке и возбудить уголовное дело. Так что, судя по всему, следственный комитет решил заодно проверить и другие калужские развалюхи.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
maks17

Теперь впору и за Мичурина браться,хотя бы за нечетную сторону. Было ж обещано и деньги выделены

...
Авто и транспорт
В Калуге открыли движение по Киевскому проезду
11:28 сегодня
2 910
alexb82

Тогда уж нужно подавать новость так: За месяц пешеходов на ТРОТУАРЕ сбили элекросамокатчики 5, автомобили 0.

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
11:12 сегодня
2 1702
habitant

пора вводить экзамены на самокаты/велики-ролики... там же тротуар ОЧЕНЬ широкий

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
10:39 сегодня
2 1058
Bungee

Там завершилась укладка верхнего слоя асфальта

...
Авто и транспорт
В Калуге открыли движение по Киевскому проезду
10:12 сегодня
2 910
Bungee

Ноги переломать этому самокатчику!

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил 34-летнюю женщину на тротуаре
10:09 сегодня
2 1058
ILR

С чиновниками и так понятно в общем-то - а вот где были следственные органы все эти 6 лет, кого ловили, против кого чего возбуждали?. Оппозиционеров всех переловили?.

...
Криминал
Чиновников Калуги проверят на халатность из-за жизни калужан в халупах
09:58 сегодня
1 1630
ILR

Им за экономию платят не плохо. Типа радуйтесь хоть этому и всех всё устраивает же...😟

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать Киевский проезд
09:48 сегодня
2 2162
ILR

Опять мой русский язык чего-то не понимает от русского языка автора.

...
Общество
В Калуге строительные работы на Синих мостах скоро закончатся
09:46 сегодня
3 4138
mrTJohn

Подавали бы такие новости в сравнении с автомобильными ДТП. Типа. За месяц пешеходов сбили на автомобиле - 35, на самокате - 2. Со смертельным исходом (автомобили) - 7, самокат - 0. (Данные вымышленные и исключительно для примера).

...
Происшествия
В Калуге самокатчик сбил пешехода на улице Ленина
07:30 сегодня
2 1702
Виталий Гераськин

Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути.

...
Общество
В Калуге нет отопления в доме из-за жильца, который не пускает коммунальщиков
20:20 21.10
1 2914
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