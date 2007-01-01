Чиновников Калуги проверят на халатность из-за жизни калужан в халупах
Вечером понедельника, 21 октября, региональное управление следственного комитета рассказало о визите главы ведомства Марка Харламова в дом по улице Телевизионная, 8 в Калуге. Он с 2018 года признан аварийным и подлежащим сносу, но до сих пор в нем нечеловеческих условиях выживают люди.
- Несмотря на принятое решение, дом продолжает оставаться жилым, а его состояние только ухудшается, - говорится в сообщении калужских следователей. - Отмечается бездействие местных властей.
Следователи и криминалисты провели осмотр дома и фиксацию дефектов, изъяли документы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», так что ответственным чиновникам, которые 6 лет особо не спешили с решением вопроса о расселении людей из халуп, уж теперь точно придется напрячься.
Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у своих калужских подчиненных разобраться с домом в Гостинорядском переулке и возбудить уголовное дело. Так что, судя по всему, следственный комитет решил заодно проверить и другие калужские развалюхи.
Было бы неплохо, внести в городскую думу слушания по законопроекту о ненадлежащем использовании жилых помещений в многоквартирных домах, чтобы вонючие квартиры с полной антисанитарией, квартиры плюшкиных и прочее, в случае если собственник не привёл квартиру в надлежащее нормам состояние, квартиру можно было бы изъять в пользу государства. А то много таких собственников, которым всё равно, на всех соседей, даже если там рассадник клопов и тараканов и вонь на пару этажей стоит. И они убеждены в том, что им никто и ничего не сделает, а это так и есть по сути....