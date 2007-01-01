Чиновников Калуги проверят на халатность из-за жизни калужан в халупах

После встряски от Бастрыкина следственный комитет обратил внимание на калужан, не расселенных из аварийных домов.

Вечером понедельника, 21 октября, региональное управление следственного комитета рассказало о визите главы ведомства Марка Харламова в дом по улице Телевизионная, 8 в Калуге. Он с 2018 года признан аварийным и подлежащим сносу, но до сих пор в нем нечеловеческих условиях выживают люди.

- Несмотря на принятое решение, дом продолжает оставаться жилым, а его состояние только ухудшается, - говорится в сообщении калужских следователей. - Отмечается бездействие местных властей.

Следователи и криминалисты провели осмотр дома и фиксацию дефектов, изъяли документы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», так что ответственным чиновникам, которые 6 лет особо не спешили с решением вопроса о расселении людей из халуп, уж теперь точно придется напрячься.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у своих калужских подчиненных разобраться с домом в Гостинорядском переулке и возбудить уголовное дело. Так что, судя по всему, следственный комитет решил заодно проверить и другие калужские развалюхи.