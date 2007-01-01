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Криминал

У калужанина конфисковали автомобиль за пьяную езду

46-летний водитель из Козельского района ехал нетрезвым в июле этого года и попался инспекторам.
Дмитрий Ивьев
16:32 сегодня
0 552
Фото: прокуратура Калужской области.
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Ранее его уже штрафовали за такое же нарушение, рассказали 21 октября в прокуратуре Калужской области.

По уголовной статье виновника приговорили к году принудительных работ. 10% его дохода будет удерживаться в пользу государства.

За руль нарушителю нельзя садиться в течение трех лет. А его машину конфисковали.

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