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Криминал

В Калужской области гражданин Узбекистана показал ребенку порно

Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о ходе расследования этого дела.
Сергей ПЕТРОВ
07:44 сегодня
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В понедельник, 21 октября, главный следователь России потребовал от руководителя следственного управления Калужской области Марка Харламова отчет по уголовному делу о разврате по отношению к ребенку.

Как выяснилось, 20-летний гражданин Республики Узбекистан завязал в соцсетях переписку с 10-летней девочкой. В ходе переписки он послал ей несколько фотографий интимного характера.

Когда это вскрылось, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении малолетней и публичное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенные с использованием сети «Интернет». Молодого извращенца по решению суда на время следствия арестовали.

В ближайшее время Александру Бастрыкину предоставят полный отчет о ходе этого расследования.

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Лента комментариев
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