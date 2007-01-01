В Калужской области гражданин Узбекистана показал ребенку порно

Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о ходе расследования этого дела.

В понедельник, 21 октября, главный следователь России потребовал от руководителя следственного управления Калужской области Марка Харламова отчет по уголовному делу о разврате по отношению к ребенку.

Как выяснилось, 20-летний гражданин Республики Узбекистан завязал в соцсетях переписку с 10-летней девочкой. В ходе переписки он послал ей несколько фотографий интимного характера.

Когда это вскрылось, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении малолетней и публичное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних, совершенные с использованием сети «Интернет». Молодого извращенца по решению суда на время следствия арестовали.

В ближайшее время Александру Бастрыкину предоставят полный отчет о ходе этого расследования.