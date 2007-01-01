В Калужской области начальника районного ГАИ арестовали за взятку

В субботу, 19 октября, региональное управление следственного комитета сообщило о задержании начальника одного из районных отделений ГАИ.

По данным УМВД по Калужской области, главный дорожный полицейский Перемышльского района предложил водителю, который оступился, дать ему 350 тысяч рублей за решение проблемы.

Однако водитель решил иначе и обратился за помощью в УФСБ по Калужской области.

В результате проблемы возникли уже у полицейского начальника.

- Сотрудник полиции был задержан, судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает следственный комитет Калужской области. - По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Калужская полиция в свою очередь добавляет, что назначена служебная проверка.

- При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, - рапортуют в ведомстве.