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Новость дня Криминал

В Калужской области начальника районного ГАИ арестовали за взятку

В субботу, 19 октября, региональное управление следственного комитета сообщило о задержании начальника одного из районных отделений ГАИ.
Сергей ПЕТРОВ
16:46 сегодня
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Фото предоставлено СК по Калужской области.
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По данным УМВД по Калужской области, главный дорожный полицейский Перемышльского района предложил водителю, который оступился, дать ему 350 тысяч рублей за решение проблемы.

Однако водитель решил иначе и обратился за помощью в УФСБ по Калужской области.

В результате проблемы возникли уже у полицейского начальника.

- Сотрудник полиции был задержан, судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает следственный комитет Калужской области. - По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Калужская полиция в свою очередь добавляет, что назначена служебная проверка.

- При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, - рапортуют в ведомстве.

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Лента комментариев
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