В Калуге женщина вместо дома получила фундамент

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 18 октября в полиции.

Калужанка заключила с фирмой договор на строительство дома и внесла предоплату.

Когда на участке возвели свайный фундамент, женщина передала еще 490 тысяч рублей, но больше никаких работ там выполнено не было.

Деньги гендиректор фирмы не вернул.

Теперь 45-летний мужчина подозревается в мошенничестве. Ему грозит до шести лет лишения свободы.