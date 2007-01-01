В Калуге женщина вместо дома получила фундамент
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 18 октября в полиции.
Калужанка заключила с фирмой договор на строительство дома и внесла предоплату.
Когда на участке возвели свайный фундамент, женщина передала еще 490 тысяч рублей, но больше никаких работ там выполнено не было.
Деньги гендиректор фирмы не вернул.
Теперь 45-летний мужчина подозревается в мошенничестве. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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