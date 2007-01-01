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Криминал

В Калуге женщина вместо дома получила фундамент

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 18 октября в полиции.
Дмитрий Ивьев
12:33 сегодня
0 1602
Фото: УМВД по Калужской области.
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Калужанка заключила с фирмой договор на строительство дома и внесла предоплату.

Когда на участке возвели свайный фундамент, женщина передала еще 490 тысяч рублей, но больше никаких работ там выполнено не было.

Деньги гендиректор фирмы не вернул.

Теперь 45-летний мужчина подозревается в мошенничестве. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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