Жительница Людиновского района незаконно записала трех иностранцев отцами своих детей
Благодаря этому мигранты могли получить вид на жительство в России в упрощенном порядке.
Об этом 18 октября проинформировала региональная прокуратура.
Калужанка также получили вознаграждение – 25 тысяч рублей.
Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет.
Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.
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