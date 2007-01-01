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Жительница Людиновского района незаконно записала трех иностранцев отцами своих детей

Анастасия Каторгина

Благодаря этому мигранты могли получить вид на жительство в России в упрощенном порядке.

Анастасия Каторгина 552 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники