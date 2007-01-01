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Главная Новости Криминал Жительница Людиновского района незаконно записала трех иностранцев отцами своих детей
Криминал

Жительница Людиновского района незаконно записала трех иностранцев отцами своих детей

Благодаря этому мигранты могли получить вид на жительство в России в упрощенном порядке.
Анастасия Каторгина
10:48 сегодня
0 552
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Об этом 18 октября проинформировала региональная прокуратура.

Калужанка также получили вознаграждение – 25 тысяч рублей.

Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры.

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мигранты дети прокуратура
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Как бы хуже не сделали, все эти новые проекты-поделки! От современных сытых размалёванных рож с современной речью пустыми глазами, в подобранной по по росту модельной форме уже тошнит! От одной Климовой в чулках, мягких сапожках и т .п. так и воротит в сторону взгляд. Не кормите, не мойте, не стирайте перед тем, как войти в кадр! Максимальное приближение к истине!

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