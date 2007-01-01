Несколько мошенников выманили у жителя Калужской области 150 тысяч рублей

Своих сбережений лишился пожилой мужчина из Козельска, рассказали 17 октября в полиции.

Преступники звонили ему и представлялись сотрудниками различных служб. Сначала с жертвой разговаривали якобы из страховой компании, потом с Госуслуг и полиции.

В итоге пенсионер поехал в банк, снял деньги и отправил деньги на чужой счет. Ему сказали сделать это для проверки подлинности купюр.

Преступник по телефону просил мужчину никому не говорить о случившемся, уверяя, что деньг скоро вернутся на счет. Но пострадавший все-таки рассказал все жене.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.