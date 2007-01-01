Несколько мошенников выманили у жителя Калужской области 150 тысяч рублей
Преступники звонили ему и представлялись сотрудниками различных служб. Сначала с жертвой разговаривали якобы из страховой компании, потом с Госуслуг и полиции.
В итоге пенсионер поехал в банк, снял деньги и отправил деньги на чужой счет. Ему сказали сделать это для проверки подлинности купюр.
Преступник по телефону просил мужчину никому не говорить о случившемся, уверяя, что деньг скоро вернутся на счет. Но пострадавший все-таки рассказал все жене.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.
А начальников УК не стоит предупредить об увольнении в течении недели, это максимум что можно дать? И давно уже стоит национализировать УК - полная лажа была отдавать эту часть ЖКХ частникам,которые них....фига не делают по плану ремонтных работ - и это я знаю потому-что был старшим по дому С.-Щ., 50 - УК ничего не делала беэ "здорового пинка", и теперь, после того как я перестал быть "старшым" так же них...фига не делает...