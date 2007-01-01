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Криминал

Несколько мошенников выманили у жителя Калужской области 150 тысяч рублей

Своих сбережений лишился пожилой мужчина из Козельска, рассказали 17 октября в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:41 сегодня
1 680
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Преступники звонили ему и представлялись сотрудниками различных служб. Сначала с жертвой разговаривали якобы из страховой компании, потом с Госуслуг и полиции.

В итоге пенсионер поехал в банк, снял деньги и отправил деньги на чужой счет. Ему сказали сделать это для проверки подлинности купюр.

Преступник по телефону просил мужчину никому не говорить о случившемся, уверяя, что деньг скоро вернутся на счет. Но пострадавший все-таки рассказал все жене.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
mrTJohn

Старики как дети... 😟

...
Криминал
Несколько мошенников выманили у жителя Калужской области 150 тысяч рублей
12:00 сегодня
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mrTJohn

Прямо не статья, а пропоганда холостяцкой жизни, свободных отношений или брачного договора. А нынче, это не в чести у наших "слуг".

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