+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанин угнал машину на глазах у ее владельца
Криминал

Калужанин угнал машину на глазах у ее владельца

По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний мужчина, сообщили 16 октября в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:21 сегодня
0 878
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Он был в гостях у своего знакомого. Потом они вышли на улицу послушать музыку в машине.

Хозяин вставил ключ в зажигание, включил музыку и стоял на улице. В этот момент гость сел за руль и уехал.

Владелец авто пошел в полицию.

За угон калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
КаПеПа

интересно кто следит за их исполнением в Калуге? гаи то почти нет.

...
Авто и транспорт
В Калуге установили новые запрещающие знаки
12:05 сегодня
1 1938
antiT-14

Аллилуйя !!! Наконец-то здравомыслие восторжествовало над мракобесием!😁

...
Благоустройство
В Калуге снесли забор возле православной гимназии
11:27 сегодня
1 1958
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу  в  1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и  их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же  продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире»,  и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году  его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства.

...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
10:18 сегодня
10 8777
SergeyKLG

Как же ужасно укладывают плитку, без учёта того, что она укладывается по КРУГУ. Её укладывают как будто по прямой, затем идёт "шов" и продолжают дальше. Ни когда бы не принял такую работу!

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли остановки на площади Победы
09:24 сегодня
1 3382
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
09:23 сегодня
10 8777
ajax

Не вижу комментов вслед, ни плохих, ни хороших. Думаю, последних будет больше.

...
Общество
Начальник ГИБДД Калуги ушел на пенсию
23:52 15.10
1 5392
ILR

А как-же "нищие" из администрации парковаться будут?...😲

...
Общество
К Новому году на Старом торге вновь зальют каток
18:05 15.10
1 2240
Meshootka

А сам, "наказующий", снова не виноват?

...
Общество
В Калуге двух чиновников привлекли к ответственности за нарушение сроков подачи тепла
17:27 15.10
1 4048
mrTJohn

Управляться многофункциональная электротелега будет высокотехнологичными вожжами.

...
Экономика и бизнес
В Калужской области стартовало серийное производство электромашины
16:17 15.10
1 1568
mrTJohn

В супермаркетах продается два основных товара - мешки для мусора и мусор для мешков.

...
Экономика и бизнес
В Калужской области расширят производство упаковки
16:11 15.10
1 1932
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IkFqeU1zZDJCU0xZN080eUVQMGJqNkE9PSIsInZhbHVlIjoic1JyTXhxbGFoZ2tYaFVqNUY4b1pJeWR3cTl6RnpJUkFqOGxMNGtja3hGdUdZU0t2T2hPUVdyenBMN0ZNdDVCYWpseCsxU0lhZWxmQnlGN21kWXZQNHJibkxPOXo4K0RQdjJTUURmNEtFVmNISkRac0grVGVNanVqTWhOeTFmL2Y2Y3ZyUjRJK3FDOHNodjZhdkNFaFlRRllJWTkvZmZ6U2c2Z2w3VWxreTVaN2lzeWM5R2UrWWt1T0JOTy9xVndNOEVKRzlIRldmZ3B1ZHM1WGl5UUV1aWV1TmUra005WVJFZmUxUkI1V2xsWTBNNmRNdjBGTkRCN3MrRVlCZ2k0Tm5ueFhjWGo5a2lOdE40OFZKQVVQbEI0dmtaVkR6VmNxQzFJajcwbVFRRVVtb3ZZbjVydndGSmpMNlNOTS90ZDBBNlk1YkNVQjFVc2x5UmwzeFBmbTM5Ym1iVVVQZG9qZ3NJNVkvN2x2WGJZTTNsWFRYTHovYkFiRTc4aWExYXhQWFhmUytnb3Q4L0dXTkU5eFNoalFoM0JockFKMHJ1Rzl4bWRVWlNWM3VrMEthSW9xaHFSd2VNaTUwVlBGQ1JEd1lyamdaM29xdGMxSnJQY2tLR0dhbXI4YjV6Q0ROSHpzU0lRbHBpMXFSMnhxQ0wrQnE2cEU2MjhjRVRXT1lIMmFUdDQ2cWdUOE4vaGxBOVF6U2dJTTlPaGh6UzV2dVdDL3MyNWl2UzJudmdTT3NRYytPYlpFWmczYzJVZkJtWjNMa0xsUzR3dWMyR2ltdmtJenV0SnJiQkVaeXplUHg5K1ozZ1pLVlJyZ0tJRXc0MWlNL0NaMXVOYnhKM1RjZnJPYyIsIm1hYyI6ImQ0NTYzNDJkOWI4Mzc5YjY2YWI2ZWZiOTlmNjZjNjgwMTMzM2ViMDIxOWQwMWZiYzYyMmNiNmFjYWNhZjIxZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im16OTNWZ1FsSHRKdzZaY1FINGRDdkE9PSIsInZhbHVlIjoiUWNCZnNUdzZ0M3hlZUhFOHIyUW5KZnRmRDJseHExSGpvRE1FY3R4Y1JaVWs1VzY2WU1QRmdGYmU2b1k1WWNocHNBYm5YSkRZTDB5K2VIb2VRU1o4WGZJV2dwQXpGalZUcTBTQ3k4N09Mek9hRVdzWkJmVkdlMmgxcVdDUEM0TmZCSFQ2L2hGQ0Njcld5S0lJNUxVNUJ2MEdMVVNDakdRa21YVkh4MWs1bUFoQ3ZKblhJNnJ3YnNSeFBXSDRNUEhxcjJzcXdmb2ZIRHhwb3hKSkd1Qjlsd2pNY2RIaFZiN1M3VU9JbmtINWVKUGhSRlpSQkJFMm12NEgxY2ZRSFZjbzBKM2RyeHNtTWZQd3U0Ynhta2N1UzBuQ292dW1VLzVycHZqM2VraGptRmMwNGFBSUpTN2lRbWZtaFZkbmRZazZVZkRyUFJSMS8yYWVmTVo5NXM4YTVIdHdsOXJUOW9vOEV6bkcwS0V0TEhvbVJqVXJGOFl1aGdiMjZvUGJ6VDFZQUdQWC92b0RyejFaZ0p6TDlzNjJ2YmNKVENJTmFVbVdkMy9HSGJOLysvNmt5SnhYYUVuRE1IODJBVkJBNlp0ZCIsIm1hYyI6IjdiZmRjMzhiNDg1MGQ5ZTAzOTYwZTljYzk5YjkwMGQ5M2I1MWJiZjAwNzYxN2MzNWYzMzZkNmE4MjFkOTc0NTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+