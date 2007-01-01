Калужанин угнал машину на глазах у ее владельца

По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний мужчина, сообщили 16 октября в полиции.

Он был в гостях у своего знакомого. Потом они вышли на улицу послушать музыку в машине.

Хозяин вставил ключ в зажигание, включил музыку и стоял на улице. В этот момент гость сел за руль и уехал.

Владелец авто пошел в полицию.

За угон калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.