В Калуге мошенник за деньги предлагал ускорить подключение электричества

49-летний мужчина работал в компании, которая занимается электрификацией, сообщили 16 октября в полиции.

По версии следствия, он попросил у клиента 55 000 рублей, чтобы свет провели быстрее.

Хотя на самом деле мужчина никак не повлиял на скорость выполнения работ, оставив всю сумму себе.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый ранее уже поступал так же.

За мошенничество калужанину грозит до двух лет лишения свободы.