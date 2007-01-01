Калужанин за деньги фиктивно зарегистрировал девять мигрантов

Никто из иностранцев вместе с 34-летним мужчиной не жил, сообщили 16 октября в управлении МВД по Калужской области.

Сколько именно получал за свою услугу житель Калуги, пока не уточняется.

По уголовной статье ему грозит до трех лет лишения свободы.