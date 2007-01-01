В Калуге поймали похитителя сетевого кабеля и велосипедов

Полиция задержала 24-летнего мужчину, которого подозревают в кражах, рассказали 15 октября в УМВД.

По версии следствия, он по ночам забирался в незапертые подвалы и срезал интернет-кабель.

Добычу он обжигал, а оставшийся металл сдавал.

Также в ходе расследования стало известно, что этот человек в сентябре украл два велосипеда из подъезда дома на улице 65 лет Победы.