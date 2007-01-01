+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге поймали похитителя сетевого кабеля и велосипедов
Криминал

В Калуге поймали похитителя сетевого кабеля и велосипедов

Полиция задержала 24-летнего мужчину, которого подозревают в кражах, рассказали 15 октября в УМВД.
Дмитрий Ивьев
08:11 сегодня
0 968
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По версии следствия, он по ночам забирался в незапертые подвалы и срезал интернет-кабель.

Добычу он обжигал, а оставшийся металл сдавал.

Также в ходе расследования стало известно, что этот человек в сентябре украл два велосипеда из подъезда дома на улице 65 лет Победы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
КаПеПа

интересно кто следит за их исполнением в Калуге? гаи то почти нет.

...
Авто и транспорт
В Калуге установили новые запрещающие знаки
12:05 сегодня
1 1938
antiT-14

Аллилуйя !!! Наконец-то здравомыслие восторжествовало над мракобесием!😁

...
Благоустройство
В Калуге снесли забор возле православной гимназии
11:27 сегодня
1 1958
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Что касается Александра Чижевского, то его семья переехала в Калугу  в  1913 году, и он поступил в реальное училище Ф. Шахмагонова. Здесь произошло и становление его как учёного, и знакомство с К.Э. Циолковским, и  их дружба продлится более 20 лет. Окончив училище, Чижевский в 1915 году поступил в Московский коммерческий институт, где в то время очень хорошо преподавали технические науки, а через несколько месяцев в Московский археологический институт для изучения гуманитарных наук и археологии. Началась Первая Мировая война, и Чижевский, как человек глубоко любящий Россию, он не мог остаться в стороне, и в 1916 году отправился добровольцем на фронт. За храбрость в боях награждён солдатским Георгиевским крестом, однако воевал недолго, был ранен и отправлен домой на лечение. Вернувшись, он сразу же  продолжил обучение, и в последующие два года Александр Чижевский защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире»,  и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда ещё не получал в 21 год. По сути, Чижевский является основоположником нового направления в науке — гелио- или космобиологии. В 1940 году  его работы привлекли внимание многих отечественных и зарубежных медиков. На протяжении десятилетий аэроионизаторы Чижевского прошли проверку в лабораториях, медицинских учреждениях, в школах и детских садах и показали высокую эффективность аэроионизации, как профилактического и лечебного средства.

...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
10:18 сегодня
10 8777
SergeyKLG

Как же ужасно укладывают плитку, без учёта того, что она укладывается по КРУГУ. Её укладывают как будто по прямой, затем идёт "шов" и продолжают дальше. Ни когда бы не принял такую работу!

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли остановки на площади Победы
09:24 сегодня
1 3382
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
16 октября калужская школа получила новое имя
09:23 сегодня
10 8777
ajax

Не вижу комментов вслед, ни плохих, ни хороших. Думаю, последних будет больше.

...
Общество
Начальник ГИБДД Калуги ушел на пенсию
23:52 15.10
1 5392
ILR

А как-же "нищие" из администрации парковаться будут?...😲

...
Общество
К Новому году на Старом торге вновь зальют каток
18:05 15.10
1 2240
Meshootka

А сам, "наказующий", снова не виноват?

...
Общество
В Калуге двух чиновников привлекли к ответственности за нарушение сроков подачи тепла
17:27 15.10
1 4048
mrTJohn

Управляться многофункциональная электротелега будет высокотехнологичными вожжами.

...
Экономика и бизнес
В Калужской области стартовало серийное производство электромашины
16:17 15.10
1 1568
mrTJohn

В супермаркетах продается два основных товара - мешки для мусора и мусор для мешков.

...
Экономика и бизнес
В Калужской области расширят производство упаковки
16:11 15.10
1 1932
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjNhSXo5TEovSGZ1Y3VVWm5SN1NjRXc9PSIsInZhbHVlIjoiSExYOEp6OHpEYzc2L2lyL0EzdjUybThhODZQKytKYmEzQ2g4b3lIL1hmem5UL2dpV3lZakhjWStZaVlMcjZjSmVHdExSTjQxeStXV3NUSWNmUUV4U0toMjZOUjAwSzhRM0duNGVFbWxsWkRMNmpRcmg4UEVMMnRNcnpQTkpOejA1OFNMYjA1cUt1K0VVbWF1cWdFNVR5V0tnNHFzbzVtQllmMjJNeVlxalRwZTdKMXFLcVE3VVRWVk15akJGa1lYTmZtRHJidmpCMmora0o0WDQ3eHhWWm9TbWVXbkk5TnJRK3RPdGVvNmJiTVNYUWtZaXRPWVltVTh6eUtDVExNbk9pN3gwakt1RUFBUnFKNERsWTVlVzdVOTk5RERpV1VEbEI1cnQzbDYrN2J4ZzkrdzlKMWVKNllSVjFxalpnQ21IMjlLa0pUMk9LMDZIQ1hqeHpPaEU4ekpSSm12QnMyYTVVWnAwMHFEMmlxSGRCNVJUbityc29zSkFEUlBGZWxxUUFUYmwyUC9qS1FYSzdETWpucmo5OEtRRkZEUlJhZ1dTeXFSeXN5S3lKSGpKVDJ0eFZmS2FqcXpMVzhCU1pZQmxQUHB2R0lUU1p2b0tBVThCWStlZFVxQnRlQmJLVkZBbm5lS0NNTkpsbUJBcmdhYi9Qc2N0a2V2cXQycW41bTE3UVBFTTNySHVZSnRJa3Z1cGlUN21aY2pFNEdBMDdBbDB6a05xS0E1R1cwc2V4QWpWT1pYMjVYd25LdmpMNWFWNlJQSElKZjVpVzFXUk1Ea1JnbTUrL0tLMGRtRWx2R1hGQ3g4SGVOK2V3U1A2dlJESDNZc0pDeHpLRlRRS1ZmVyIsIm1hYyI6IjhlNzdlYTNjYmNlNzNlODRjYWY0NGFjOGZiN2Y5OTQ0ZjhkNzFkZDE0MThiYmI4ZjNlNGZlZmFjMzc4ZGNkNjMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkRhUWpLWXE4UHZEVVRhNGNpbTJHcWc9PSIsInZhbHVlIjoia2llbUtkTFdjZU9nOS96SkhubHdpaUdrWEZGbm9lMEFzVXNSUlVsSStSRzV5ZmJxSzJxVllPTEQ1b3lKbTN0eUcycklQMUhLYWtoUVJGTXhwRGNheVljbGZMeDdtMFJNSFdrNUlXakpGOStMNGFiODQ2SjkwS0ZkeUxmemdOREUxTWlObXlxaWduS3ZlWldoL2J0S0dsN2Q4Mng2dXR2T243MnV3NVVmcFFWZDRKZTl4a2ZCVjgwSVdKVGhFVFZUZmhNUmFNbGx2ZExiYnRNcTk1S2JSaVhtVXJYNlJkUjEwcVE4TjB3eWhucmx5SnRxRlBEZVFyL2xadzNyTFllVzM5WmdIZmgwekRQUHJiUWhxUms4RlN3S2trbTVhL0hOQjdsczdvd2pxMktWOXNmdWQxTmJjdzVmMWZKUzJFMFJXcDdsaUxtd055ZnYwb0lwQmxRaUZxM1JHbEd6TVB6RzcrUTNQaHh1b2VrUzJtaDF2SUowWExCam8wbnNINXpwY3MzaGNVUzY4UU9sTnUzWkFVRDNlY214ODlkZWN1RVRGMzg1RXduTkFuWXZUdDlWWm9hYUtDU1NKRGxxeGJjSSIsIm1hYyI6IjQxYTQ2ODJhYTk4NDNlYTc0MGNkNzA3NzY0ZmFlMjVjZDlkMzVhMjJjYjM4N2Y1YThkNjIzN2MyOTY1NzdhOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+