В Калуге директор транспортной компании спрятал от налоговой 10 миллионов рублей

По версии следствия, мужчина в августе и сентябре нынешнего года вел расчеты с кредиторами, минуя счета компании.

- Он сокрыл таким образом денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам и страховым взносам, в крупном размере, - рассказали 15 октября в Следственном комитете.

Сейчас ведется расследование.

В то же время подозреваемый уже вернул в бюджет более 10 миллионов рублей.