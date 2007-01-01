В Калуге директор транспортной компании спрятал от налоговой 10 миллионов рублей
По версии следствия, мужчина в августе и сентябре нынешнего года вел расчеты с кредиторами, минуя счета компании.
- Он сокрыл таким образом денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам и страховым взносам, в крупном размере, - рассказали 15 октября в Следственном комитете.
Сейчас ведется расследование.
В то же время подозреваемый уже вернул в бюджет более 10 миллионов рублей.
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