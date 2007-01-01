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Криминал

В Калуге директор транспортной компании спрятал от налоговой 10 миллионов рублей

По версии следствия, мужчина в августе и сентябре нынешнего года вел расчеты с кредиторами, минуя счета компании.
Дмитрий Ивьев
15:04 сегодня
1 1770
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- Он сокрыл таким образом денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам и страховым взносам, в крупном размере, - рассказали 15 октября в Следственном комитете.

Сейчас ведется расследование.

В то же время подозреваемый уже вернул в бюджет более 10 миллионов рублей.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
mrTJohn

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