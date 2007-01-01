+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Мужчину, приехавшего на заработки в Калужскую область, ждет суд
Новость дня Криминал

Мужчину, приехавшего на заработки в Калужскую область, ждет суд

Жителя Брянской области обвиняют в убийстве.
Анастасия Каторгина
14:22 сегодня
0 1594
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По версии следствия, 6 августа он поссорился с коллегой на ферме в деревне Баранцево Мещовского района. Мужчина ударил своего оппонента ножом в шею, от чего тот впоследствии скончался.

После этого он попытался избавиться от тела. Стал его перетаскивать, чтобы потом захоронить, но у него не получилось и тогда мужчина скрылся с места преступления.

Погибшего нашел на следующий день хозяин фермы.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый находится под стражей.

Об этом 15 октября сообщил региональный Следственный комитет.

Новости по тегу
убийство следственный комитет
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

10 миллионов рулей

...
Криминал
В Калуге директор транспортной компании спрятал от налоговой 10 миллионов рублей
15:57 сегодня
1 1752
Белый Орёл

А Горуправа не нарушает законодательство? Аварийный1 ремонт еще пока ни кто не отменял - в виде предложения установить ЖИВОЙ памятник (сменный) и сторудники Горуправы и УК отстаивают на этом месте по 2 часа каждый

...
Происшествия
В центре Калуги кирпичи обвалились на тротуар
14:20 сегодня
1 3220
Беня Ли

Наконец-то!

...
Общество
В Калуге отключат телевидение и радио
13:18 сегодня
1 2194
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Авто и транспорт
В Людиново начали ремонтировать улицу 3-го Интернационала
09:26 сегодня
1 2214
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
15 октября родился летчик Александр Карпов
09:16 сегодня
1 5851
ajax

ездить днем с включенным ближним светом

...
Авто и транспорт
ГИБДД опубликовала предупреждение для калужских водителей
19:10 14.10
1 3916
RudeBoy

Какой там тепла.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге 86 домов остаются без отопления
17:18 14.10
4 5538
Meshootka

Будет информация, сколько Денисов сегодня кубометров снега вывез?

...
Авто и транспорт
Калуга встала в пробках после первого снега
16:24 14.10
2 7372
amorph

Не фортануло😃

...
Криминал
В Бабынино мужчина подменил дорогие часы в пункте выдачи заказов
15:58 14.10
1 3304
Иностранный агент

В 2022 году вопрос обострился

...
Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
15:01 14.10
3 4800
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IjNxdUVFb09OZ3RJc0hqN2E0c0tSOXc9PSIsInZhbHVlIjoiTzNEZWFpNkpiNGRrd0wzNVQ1TnF4TzhLaDVKWEUrK25HRkhObUF4L0NVREJVMmFFSUVxK3lCN2Fua0lFVDl0M2t4OExJUVVMb0pFeng2dGQ1VTk1NnBuWGJXeDhiL3ZQbmRmdjBOYllidURCVGhjaDdHdGxwUkRFMHJ3YklhNDRWbmx5SitXOWR0T29RbnNNbDIzY29XS1d1ZmdBTHhZSWpxQXB1MWJHemZZWDgvSW85Qm9BYytyNGJJWGI2UGdMZlN2a1VXWC9NSDAwZTh2K0RIYUtlR0pSWjNWRjcvTnkzbzlCWkVNcmd0NG9WNVJPUTBOUnFYckVzYTNidnc3SjM5Mko0a1pxTUw4MlR5Y3hldzlXRU9hZnZnWkxWQ1ovcHl6TVI4bXREUkZHMUZNbHdrUVJ3UVZMaXp5OXFyOWoyY0x3RUYrZ29VTVpBLzhPOG4xYjdtSEZkd2xtd1VXQWd6T2IzeXZUOHl6T0tYRDZpdzMvZUhsajg0UlNaNUlsRXlmQ2QxS0JZRDkvVW5nNzVzY2V6RVJxeE1sUmxJWS9UTjE0ZXFQRDQ2QWtWR0YyM25FQ2FVTGJ2QklwZ2JVaTVRY25BaERlNWZ0dVVhWTV0Zm9Va3BVSEFJb0dXeUk0WnNWYUFLRjVtb1JRMTRUd3V2K2tUL3pKckIzRC85R0U2QmhrQUxvTG5FN0RKc0J6VkVHb0x3RTM1N1pGVndOTFRVakdaZEx1cEJWOUtFc1hSdVJDU3JZZ1BlOVUvVEhCeTBzbjRKUFRBOVhWUFVzK3NlQ3BoT2VqK2FwelNPZnBjQlk2WnljTGlEL09XMGt1dmV2ZlA1SmswRzA5SkJYTCIsIm1hYyI6IjcwZDJkMWIxYjgyMTJkYTE2ZTQ5ZDAzN2Y4MTIyNDExNWU3MmJlYmE3OTcyZjY0ZjMyZWYyMWU3ODRkZmVjZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlZDeFRmVTRjYUFHMGVmZ2NDUStHQkE9PSIsInZhbHVlIjoiS3V6RGtDZGlDVFFXc1Z5S3gzbE51c3pFWDQwMTJJQzlPVEVvc2R0d2hQR3V3bHAxYXU3TGZYL0tGUVpZT3AxcHJidjZXYTJwV1JlYlhsR0Ftek1iK0hreFBlemMvbzZHQndSR3lFczNUVGxIL2NvOHd1VjhUdiswcHJVVEowZ2hNNWgyT0JiQjBCYVlFQW51Wk9IM3QrMXNxUkwwWVIvRmhMdzE4cVBVRDJEUHRZY3Yxa3BPTzUxUXdoRStRM3VmQ0toVGdVSUpwbzJnMU9hQjFkTkI0K2JuZmE0dEo1c0l1Y1hmTHd5L3IrcHlBMlZHTm5pWHJaNE9Ua25kd1ZKeVNxNThaVzJiUWJWREQ5MFY1WTMrR281SWpzcGZQWXZHTGxHeENQbG9SNkFyaml4VWFkLzByeEZ1Y25HVjNPTkFHWVh2TzBFTnRvTzRZTFpVQndEcjJ5bHJ0QmVBbnBmL29NR2Rlc1NUeHZ1SkhWTzBEdytEd3JDVGZHT0FaNW5tQ0tlUWdCbGduZVRkLzNMWWpEMWdtTjk2eDFVVUpDWklsMjY1NFhTTHB1Q3p4blI1elVGQ0k5VGRmVFV6cVJiSyIsIm1hYyI6ImY4Y2FhNWNjYzY2MWNlZWMzYTY4Mzk0YzBhNDVkYWJiYTFlMDk5YzA4MGM1Y2Q4ZDE4Yzc5ODU4ODE2MzdjNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+