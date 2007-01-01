Мужчину, приехавшего на заработки в Калужскую область, ждет суд

Жителя Брянской области обвиняют в убийстве.

По версии следствия, 6 августа он поссорился с коллегой на ферме в деревне Баранцево Мещовского района. Мужчина ударил своего оппонента ножом в шею, от чего тот впоследствии скончался.

После этого он попытался избавиться от тела. Стал его перетаскивать, чтобы потом захоронить, но у него не получилось и тогда мужчина скрылся с места преступления.

Погибшего нашел на следующий день хозяин фермы.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый находится под стражей.

Об этом 15 октября сообщил региональный Следственный комитет.