Мужчину, приехавшего на заработки в Калужскую область, ждет суд
Жителя Брянской области обвиняют в убийстве.
По версии следствия, 6 августа он поссорился с коллегой на ферме в деревне Баранцево Мещовского района. Мужчина ударил своего оппонента ножом в шею, от чего тот впоследствии скончался.
После этого он попытался избавиться от тела. Стал его перетаскивать, чтобы потом захоронить, но у него не получилось и тогда мужчина скрылся с места преступления.
Погибшего нашел на следующий день хозяин фермы.
Сейчас уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый находится под стражей.
Об этом 15 октября сообщил региональный Следственный комитет.
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