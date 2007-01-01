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Криминал

Житель Калуги попался на хранении наркотиков

Полиция сообщила о возбуждении уголовного дела во вторник, 15 октября.
Дмитрий Ивьев
10:55 сегодня
0 832
Фото: УМВД по Калужской области.
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Растительные наркотики мужчина хранил у себя дома.

По уголовной статье калужанину грозит до 10 лет лишения свободы.

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