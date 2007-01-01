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Криминал

Двое калужан организовали наркопритон

По подозрению в совершении преступления задержаны 32-летняя женщина и ее 35-летний знакомый.
Дмитрий Ивьев
08:31 сегодня
0 316
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Они сами употребляли запрещенные вещества и впускали домой других наркоманов.

Плату за посещение притона мужчина и женщина брали в виде наркотиков.

Теперь им грозит до шести лет лишения свободы, рассказали 14 октября в управлении МВД по Калужской области.

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