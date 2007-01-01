Двое калужан организовали наркопритон
По подозрению в совершении преступления задержаны 32-летняя женщина и ее 35-летний знакомый.
Они сами употребляли запрещенные вещества и впускали домой других наркоманов.
Плату за посещение притона мужчина и женщина брали в виде наркотиков.
Теперь им грозит до шести лет лишения свободы, рассказали 14 октября в управлении МВД по Калужской области.
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Александр Митюрников
Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились....
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