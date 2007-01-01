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Калужанка случайно ударила мужа ножом в грудь

Дмитрий Ивьев

Конфликт произошел из-за того, что жена, по мнению мужчины, слишком много работает, рассказали 14 октября в областной полиции.

Дмитрий Ивьев 812 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники