Калужанка случайно ударила мужа ножом в грудь
Конфликт произошел из-за того, что жена, по мнению мужчины, слишком много работает, рассказали 14 октября в областной полиции.
В ходе конфликта женщина начала резать себе руку. Супруг пытался выхватить нож и получил лезвием в грудь.
У пострадавшего зафиксированы тяжелые травмы.
А его жене теперь грозит до шести месяцев ареста.
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Лента комментариев
Александр Митюрников
Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились....
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