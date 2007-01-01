-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанка случайно ударила мужа ножом в грудь
Криминал

Калужанка случайно ударила мужа ножом в грудь

Конфликт произошел из-за того, что жена, по мнению мужчины, слишком много работает, рассказали 14 октября в областной полиции.
Дмитрий Ивьев
11:51 сегодня
0 812
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В ходе конфликта женщина начала резать себе руку. Супруг пытался выхватить нож и получил лезвием в грудь.

У пострадавшего зафиксированы тяжелые травмы.

А его жене теперь грозит до шести месяцев ареста.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
VGA

...
Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
10:19 сегодня
2 1866
mrTJohn

В Ливане говорят, что и телефоны с пейджерами свои желательно иметь, а не только софт.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Грозит ли Калуге цифровой апокалипсис
09:30 сегодня
2 1866
ILR

Кто автор статьи?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сколько и чего отремонтировали в Калужской области перед зимой
09:06 сегодня
1 1304
Shurez

Бедные люди... И зима на носу...

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге разваливается дом на улице Телевизионной
08:36 сегодня
3 6454
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

https://www.kp40.ru/news/society/84078/

...
Общество
14 октября в Калуге произошло землетрясение
08:08 сегодня
6 39660
ILR

Владимир, для таких новостей не хватает одной фотографии - должна быть фотография Денисова с сильно нахмуренным лицом, тут явно не до селфи...😐

...
Недвижимость и ЖКХ
Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
22:47 13.10
5 7192
ajax

Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

...
Спорт
В Калужской области за четыре часа рыбаки наловили почти 35 килограмм рыбы
22:05 13.10
1 4812
Василёк

а если нет ? то даст еще два ?🤪

...
Недвижимость и ЖКХ
Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
19:37 13.10
5 7192
Александр Митюрников

Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

...
Недвижимость и ЖКХ
На разваливающийся жилой дом в Калуге обратил внимание Следком
18:42 13.10
3 5050
ajax

В воскресенье, 13 октября городской

...
Недвижимость и ЖКХ
Денисов дал двое суток для окончания всех работ по отоплению Калуги
18:01 13.10
5 7192
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6ImFFdGxuMDI0aGVldnlnZGh1alhzRkE9PSIsInZhbHVlIjoiZzRRbDhRcXpDM3VxWEJUVXVnSkVxNmhnTkEzNm1yR3FHaGhXU2szcncxSmV2ajhMNEVvU2dvSnF0SlhqREJCMXdFVHEzaVRmeWpaczZyWUJiMVpZTjhTRHdKemp5cXY0c0pwWko1WGpYRWNsL3U0N0Q5K3pNbmZNekJZTWlQZDRHTm03OXh1NGFBMFJPNUZmWGJHUVI0SWxpRG0vd3JsYUEydXNNT0w3Wm9qTkRPZGluUXBrZjJHU3VXZGNGcmxIOXhwVUtEVGNVWTRNNnI2elNRTFFsc1crenQrNzgrTWVpa1drOEJ0Ni9WaS9pQ0g1Nm81ZzNzZUZWK3BOQWtNd3ZkMFdrL0ZsWHJQSE5oNEFESjJjNlJXZ0pJUFJrTjgwV1d0cUVVQVpMVDZ1UzFmU2gwTisyWjlEd0l5UXExVWtSdDA1Zms0Q3o5dm1LZlRNTUNmbVZydmFTUnNpVHNGL1pCcm94NGxNcXo5M0NsTzBRemZKZXRKamJyMVQ1ekxtNkVqKzRLZ1ROazh0MTNuZ1h5em50SW55TEJ5UmZSeERMT3R5WndCdHRoTDA0bHgzMEJScUxGQ1BMcXBVVGp3Mk1TWU5NYWRZb05PdG0vQngzaURMSTgxTDdSbi9sYXlWRUtEeVhvbVFZUkUwWFUrY1ZMU00zUDhPbDVEZ3RpbHlYWjNZZ3ArWlR4ZE4zNHFDemtFOVNiVUt6SURPWmMzWkdBM3VRa0pTN1RiK0FXVGtPSEYyc3l2THNsMm9ZM2duU1dNbDVmbUZmdkNqWURleTZFNVhJMm9RazkweURlVG02WkxZQjBGM29HZjFDb0l0WENJa0lhdllhRkJkWW5mQyIsIm1hYyI6ImM5YjQ3YjJlOWQ3MTQwOGI2Zjc5ZDYxYjM2ODU5Mzk5MTMxMmU4MTUyNDc0NDE3MjA5ODc0YWFjZmI2YWI4OGUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlkyZC9URWhzb0NIR2Q1STUrSlp3Nnc9PSIsInZhbHVlIjoiQ01zRVc0VmgyYzhLMlFsTFBDZlVSYnlUa1I5Rk5xRmZaWVkzNys4NVQ2SWYrOC80YWc4cWdZQTExU1lqNjZPcmNUV3pIQ1BHQmNFVU13NElEUTl2RkpRWlVuVFFHWGY4R3VIYkVGYk90UWlDdGlwRmVVOUlybGgvZ2F0NVJNdGxGYmE3VFEwazIyb1UzM05BQVhKTnBHYVA0UVc1emd3Z1IyK1VEWFpxNGRNcG5SZ0hhOXoxUnNHb3RVL2JEU05FMytXSFZHWEMrTEQwYVRlandVL29lT0FyY1psZnlkSDZDWDJ0YW5XOTM5a3hFOHdaVFBBYXJ5ekdQS2Y0WEFpbk9INlFENVBXc2hyNlRNb2J1M3d1MGRMT1F1ODE5Vk5paDJMQjVMb0I4WHlUMHhVMFpBN2pueFBHYkIvSmZwY09hb1VHUHE1ckk1VWRNdzFCNWNUaHd5U2xhcWgwWUlDUFpnbmpVZnlyZ3lkSU5XWS91WW9QQVF5ajA2Z1lmU1N6T1JkRkFhbjlvaHVWc1lYWXpzbUhZU3I2Um81UU56cS9yeVhpS2U1ZDY3MEtsajc4T1FhbnRadFlJYVF1R0FVMyIsIm1hYyI6IjQ1MDVlNDUxYmU3NDY1NjdlYTAyZTI3ZjFhYmY3NDAwZDk2NzRjZjQxNDA0NmFhMTBiNTg5ZTEwOWQyOThmNmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+