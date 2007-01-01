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Криминал

В Бабынино мужчина подменил дорогие часы в пункте выдачи заказов

Он заказал товар за 30 000 рублей, рассказали 14 октября в полиции Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:30 сегодня
0 742
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Открыв посылку, он незаметно для менеджера подменил часы на другие, которые принес с собой, и отказался забирать товар.

По записям с камер наблюдения подозреваемого нашли. Мужчине 31 год.

По уголовной статье ему грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество.

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Лента комментариев
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ILR

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Куда дели выловленное? Взвесили и выпустили?

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а если нет ? то даст еще два ?🤪

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Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились.

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