В Бабынино мужчина подменил дорогие часы в пункте выдачи заказов
Он заказал товар за 30 000 рублей, рассказали 14 октября в полиции Калужской области.
Открыв посылку, он незаметно для менеджера подменил часы на другие, которые принес с собой, и отказался забирать товар.
По записям с камер наблюдения подозреваемого нашли. Мужчине 31 год.
По уголовной статье ему грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество.
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Александр Митюрников
Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились....
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