В Бабынино мужчина подменил дорогие часы в пункте выдачи заказов

Он заказал товар за 30 000 рублей, рассказали 14 октября в полиции Калужской области.

Открыв посылку, он незаметно для менеджера подменил часы на другие, которые принес с собой, и отказался забирать товар.

По записям с камер наблюдения подозреваемого нашли. Мужчине 31 год.

По уголовной статье ему грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество.