Житель Калужской области отказался уходить от женщины и угрожал ей убийством
Мужчина пришел в гости, выпивал с хозяйкой квартиры, а потом ответил отказом на ее просьбу уйти домой.
Началась ссора. Мужчина взял металлическую трость и ударил хозяйку жилища по голове и руке, угрожая расправой.
Врачи зафиксировали у пострадавшей легкие травмы.
А подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Кладбище врядли кого смущает в плане строительства и проживания в данном районе. На протвополжной стороне от кладбища отстроено довольно много частных домов отнюдь не бедных граждан. А вот разгребать эти бараки и "бодаться" с их жильцами застройщикам не интересно. И кстати из этих двухэтажек там есть достаточно ухоженные. У меня товарищ живёт в подобном , там и ремонт достойный и даже камин есть. Да и в целом дом выглядит неплохо. Но там жильцы сами о себе позаботились....