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Главная Новости Криминал Житель Калужской области отказался уходить от женщины и угрожал ей убийством
Криминал

Житель Калужской области отказался уходить от женщины и угрожал ей убийством

Уголовное дело возбудили в Юхновском районе, сообщили в полиции.
Дмитрий Ивьев
09:10 сегодня
0 484
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Мужчина пришел в гости, выпивал с хозяйкой квартиры, а потом ответил отказом на ее просьбу уйти домой.

Началась ссора. Мужчина взял металлическую трость и ударил хозяйку жилища по голове и руке, угрожая расправой.

Врачи зафиксировали у пострадавшей легкие травмы.

А подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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