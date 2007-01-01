Житель Калужской области отказался уходить от женщины и угрожал ей убийством

Уголовное дело возбудили в Юхновском районе, сообщили в полиции.

Мужчина пришел в гости, выпивал с хозяйкой квартиры, а потом ответил отказом на ее просьбу уйти домой.

Началась ссора. Мужчина взял металлическую трость и ударил хозяйку жилища по голове и руке, угрожая расправой.

Врачи зафиксировали у пострадавшей легкие травмы.

А подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.