В Калужской области убили подростка
В субботу, 12 октября в Обнинске правоохранители обнаружили тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти.
Незамедлительно было возбуждено уголовное дело.
По подозрению в убийстве задержан отец убитого мальчика.
Следователи выясняют обстоятельства преступления.
На месте обнаружения тела подростка прокурор Калужской области координировал работу правоохранительных органов. Ход дела взят Жиляковым под личный контроль.
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