+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области убили подростка
Новость дня Криминал

В Калужской области убили подростка

В субботу, 12 октября в Обнинске правоохранители обнаружили тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти.
Владимир Андреев
07:34 сегодня
0 2448
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Незамедлительно было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в убийстве задержан отец убитого мальчика.  

Следователи выясняют обстоятельства преступления.

На месте обнаружения тела подростка прокурор Калужской области координировал работу правоохранительных органов. Ход дела взят Жиляковым под личный контроль.

Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

Там фермеров - пара человек!

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
22:21 11.10
28 23096
ajax

Позор городским чинушам!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге разваливается дом на улице Телевизионной
22:15 11.10
1 5432
ajax

Чиновники, городские и ВУЗовские - позор!

...
Общество
Калужане поинтересовались, почему автобус №34 не проезжает до конечной, а останавливаются возле первого корпуса Бауманки
22:13 11.10
1 8120
Meshootka

Это новая точка притяжения от главарха

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
17:12 11.10
4 14202
Александр Агапов

А что неудобно? На жопе в комфорте сидеть? Они бы на красный свет для начала перестали ездить. Светофоры вообще не для них придумали.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
16:38 11.10
28 23096
Александр Агапов

И цены на такси поднять.

...
Авто и транспорт
В Калуге просят ликвидировать пешеходный переход к скверу Мира
16:34 11.10
28 23096
habitant

"Как нам написал мужчина, с помощью «Калугатеплосеть» и ЖЭУ"

...
Общество
«УК должна работать напрямую с ресурсоснабжающей организацией»: калужане пожаловались на слишком горячие батареи
16:27 11.10
1 4444
habitant

а если попробовать возле "больных" деревьев посыпать опилочек свежих, можно ясень-об-липу натереть к примеру,

...
Благоустройство
В Калуге сухие деревья спилили на улице Рылеева
16:20 11.10
5 4478
ILR

Вот у меня в советской школе была тройка по русскому, а какая интересно оценка была у Дмитрия Ивьева?.

...
Культура
Появились сроки окончания строительства нового ТЮЗа в Калуге
16:13 11.10
5 6970
Василёк

помню денисов и ко обещали его разрисовать и давно и недавно еще раз обещали. видимо это все, что у них получилось 🤓

...
Общество
В Калуге повесили унитаз на мосту
15:38 11.10
4 14202
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6ImYzbkg0OTRpZEV6dUZVZW5yNGxrWnc9PSIsInZhbHVlIjoiRjdHSXJzdHo0STVXWVp1bkU1a2JkN1VCRmVPL2JWaGVWU251YThBUU56YUVqSGZoSWFBYmd5WUdQUVZkMERucGl2a3lMM2xMVW1CK1RwSWE1VmdOcW9MZWduZS9GQ1plRnUzY1h1QUROOTUvUGhOMGxYL2phb2N2UzQ3Wm10YkozcHdqRFkwTmZrUktGTERYSXpmNHBqK1B3U2t2Q3NlRWpWbEZURTVaeklyNG00YzJmVnJGdVZUaFNGcy9nNmZxZ3RLZWJ6Q2UyYzRJdVR1R1NteTUxc1VBMUwzRHJ6QURoazFWdzIyYzg2OU03SmNEV0JEV3hCQWFDS2pXdmlQM3lqUG5JaWw5WnUwby8vSjdBaUEwYmFyeW1oUVlycEg3TGlncjRlRmhIRE8rdGFOc3l4YUNCZHRVUytXRTdOMVROY1R4UTVqc2NMaWIzWnFqQlJteUt2eU0yWk91UTkzbkFVcytiVGk0bVJhOEhKMm1lekF0QkV4RmY3dFc5SjBNaS9DY0NMS01NVnFEdTBCUDZqa2FHcVM4Rk5XWk9FR2g0WUtTSXlSM1NTNEJiVkdzWEthSW9Gdk40NnFueks2SHV5Yi8xREtpUGVtcnUrZlM0Uk01TURnSDM4RnRMYVNKb2VqZW5jVnFjOHNvK2NLZzFMeXV2MXJrMXZIb2N6cm44d2F5VXo4dW5vdHp2aW1OQ0ZybHpDWlpUYW1QWWZSczRIUDNieko1K0pDNTJtekp6SXI0aFRLckl6cHJsVm9Ubk5jOG5iZWhWMjFpU0pRL0VzVVJNK3V2NUJNT0Y2Wk84NWdvYzMwOFdHa3JTU0Juc2NSNFA3MS9QckZmNXJPUiIsIm1hYyI6Ijk1ODZhOTk2ODY5MmY4ZTAxMmVmMGU4YzQ4OWQ3YjhjZDc1MDVkYTc0MmZkYzRlYzNiMDM5ZDk2ZDU1ZGFkNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkdJQnZ0dHFhZGR4OUtJMzFXZlhRY0E9PSIsInZhbHVlIjoiaUNXT0JvYUVPdjRTZ0RrTTFwSUpsRy9ZakhHRjZxcmFtUWpoN2dOYWRZMTBMdWpLdnJsWlBmTnpYNURWb2FCeXBUcFVhbWhKbnNyakpoeWhKWFRNRnlkdHA0WC9wL0doZ3habFhsd0RNeDFIRU4xM09lVnNJQldlbzRDMlFkVmN2V00rYUN5OGVvMkZZMUZDbnZ5TENraDV3T0dMeUc1MVBuWnFjQkRZRjVidExWamNMSlpvZDdZK0JZUkMvbHdaZ0NCbnZOL3FzRmV5Mit2NE13My82Q3dhU0lUMXlScHRBa0dHR1EzaldUbmxIVU4yS1NtVkFwSVhseXJjTjNweGU5SHE4bVh5czJ2clBHTmhBU0Q4RllIc2tnQ2pkVXdVWjRqalBBL3R3bTlGU25KODI0dmxJN0d5STd1L0RqcGxlcWcremZTaEhYRUR6WHc3ckd1cXA2V2VvZXZEMFZrbzM2c2FvMUV2aThZWXp1RDVCYkpvWk9pVkNuUVZYTW1CY3c1ajBZNWJOK1JCdFdjeHJkNWRYVjBGNVhrY2ZwRENYRzZ4QnBxZUlBMjBvZ3Y5b1l4a1Fwdm1RbTVBMXN3QSIsIm1hYyI6IjFkYjlhOGRhZTdlODIzMzczYWU0YTZmNDYwZmRmZTc2NzdmNWJhODY1NzQ0YjE1MWU4NDRjNTc5NDFiOTA2NjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+