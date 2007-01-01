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Криминал

11 мигрантов фиктивно зарегистрировала жительница Калужской области

49-летняя женщина прописала у себя иностранцев, но никто из них там не жил, рассказали 11 октября в полиции.
Дмитрий Ивьев
10:17 сегодня
0 622
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В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ей грозит до трех лет лишения свободы.

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