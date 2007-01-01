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11 мигрантов фиктивно зарегистрировала жительница Калужской области

Дмитрий Ивьев

49-летняя женщина прописала у себя иностранцев, но никто из них там не жил, рассказали 11 октября в полиции.

Дмитрий Ивьев 622 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники