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Главная Новости Криминал Два жителя Калужской области осуждены на 16 лет за поджог релейных шкафов
Криминал

Два жителя Калужской области осуждены на 16 лет за поджог релейных шкафов

Молодых людей признали виновными в теракте, сообщили 11 октября в управлении ФСБ по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
10:04 сегодня
0 262
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Такую подработку им предложили через интернет. В ФСБ заявили, что это были представители специальных служб Украины.

Юноши сожгли релейные шкафы на железной дороге в Воротынске.

По три года виновники должны провести в тюрьме, а потом по 13 лет – в колонии строгого режима.

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Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:56 10.10
6 11300
Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:52 10.10
6 11300
Shredder

Теория заговора рулит.😎

...
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Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:48 10.10
6 11300
Meshootka

Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

...
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На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:29 10.10
2 6880
ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

...
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Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:15 10.10
6 11300
ecilop

"....не называя точные даты."

...
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На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
14:52 10.10
2 6880
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Может в этом и есть великая сермяжная правда...

...
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Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
14:39 10.10
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

...
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В Калуге полиция устроит рейды по тонировке
14:34 10.10
4 3996
ajax

богодельнях

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
13:52 10.10
12 7003
ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

...
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Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
13:46 10.10
6 11300
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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