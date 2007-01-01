Два жителя Калужской области осуждены на 16 лет за поджог релейных шкафов
Молодых людей признали виновными в теракте, сообщили 11 октября в управлении ФСБ по Калужской области.
Такую подработку им предложили через интернет. В ФСБ заявили, что это были представители специальных служб Украины.
Юноши сожгли релейные шкафы на железной дороге в Воротынске.
По три года виновники должны провести в тюрьме, а потом по 13 лет – в колонии строгого режима.
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Александр KU
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....
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