Два жителя Калужской области осуждены на 16 лет за поджог релейных шкафов

Молодых людей признали виновными в теракте, сообщили 11 октября в управлении ФСБ по Калужской области.

Такую подработку им предложили через интернет. В ФСБ заявили, что это были представители специальных служб Украины.

Юноши сожгли релейные шкафы на железной дороге в Воротынске.

По три года виновники должны провести в тюрьме, а потом по 13 лет – в колонии строгого режима.