Калужанка не ночевала дома и зарезала мужчину
Расследование уголовного дела завершилось в Кирове, сообщили 10 октября в региональном управлении Следственного комитета.
Женщина и мужчина были пьяны. Ему не понравилось, что любимая не ночевала дома.
В ответ обвиняемая схватила нож и ударила обидчика в грудь.
Травмы оказались смертельными.
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....