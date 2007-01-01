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Криминал

Калужанка не ночевала дома и зарезала мужчину

Дмитрий Ивьев
15:10 сегодня
0 1628
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Расследование уголовного дела завершилось в Кирове, сообщили 10 октября в региональном управлении Следственного комитета.

Женщина и мужчина были пьяны. Ему не понравилось, что любимая не ночевала дома.

В ответ обвиняемая схватила нож и ударила обидчика в грудь.

Травмы оказались смертельными.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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