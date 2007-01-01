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Криминал

Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4 миллиона рублей

Они поверили телефонным преступникам и отправили накопления на чужие счета, сообщили 10 октября в полиции.
Дмитрий Ивьев
12:03 сегодня
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Мошенники представлялись сотрудниками Пенсионного фонда, портала Госуслуг и полиции.

В одном случае деньги отправил мужчина, во втором – женщина.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

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