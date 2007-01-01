Житель Калужской области топором убил знакомого

Виновника приговорили к 11 годам колонии строгого режима, сообщили 10 октября в Следственном комитете.

Преступление произошло в апреле нынешнего года в Мосальском районе.

Мужчина ударил знакомого по голове в его доме.

Через день он вернулся на место убийства, похитил деньги, телефон и уехал в Тульскую область.