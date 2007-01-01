Житель Калужской области топором убил знакомого
Виновника приговорили к 11 годам колонии строгого режима, сообщили 10 октября в Следственном комитете.
Преступление произошло в апреле нынешнего года в Мосальском районе.
Мужчина ударил знакомого по голове в его доме.
Через день он вернулся на место убийства, похитил деньги, телефон и уехал в Тульскую область.
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Александр KU
Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон....
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