Житель Калужской области до смерти избил знакомого и украл 126 тысяч рублей

Завершилось расследование преступления, которое произошло в апреле в Думиничах.

Двое мужчин, которые раньше вместе сидели в колонии, поссорились. И один до смерти избил второго.

Кроме того, 34-летний обвиняемый украл с карты другого знакомого деньги. Карточку ему дал сам владелец для оплаты продуктов и спиртного.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.