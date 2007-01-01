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Калужанин получил 120 тысяч рублей, отдав свою банковскую карту незнакомцу

Дмитрий Ивьев

Теперь 23-летнему мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев 1072 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники