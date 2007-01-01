Калужанин получил 120 тысяч рублей, отдав свою банковскую карту незнакомцу
Теперь 23-летнему мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело завели по статье «Неправомерный оборот средств платежей», сообщили 9 октября в калужской полиции.
Калужанину предложили заработать, оформив на себя банковский счет. За это мужчина в течение шести месяцев получал по 20 000 рублей.
Обычно такие банковские карты используют телефонные мошенники.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша