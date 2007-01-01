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Криминал

Калужанин получил 120 тысяч рублей, отдав свою банковскую карту незнакомцу

Теперь 23-летнему мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
0 1072
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Уголовное дело завели по статье «Неправомерный оборот средств платежей», сообщили 9 октября в калужской полиции.

Калужанину предложили заработать, оформив на себя банковский счет. За это мужчина в течение шести месяцев получал по 20 000 рублей.

Обычно такие банковские карты используют телефонные мошенники.

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Лента комментариев
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