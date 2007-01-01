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Криминал

Калужанин отдал мошеннику 300 тысяч рублей, покупая машину

Подробности об этом случае в среду, 9 октября, сообщили в полиции.
Дмитрий Ивьев
10:42 сегодня
0 1304
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Мужчина нашел объявление в интернете, в котором цена была заметно ниже рыночной. Он связался с продавцом. Тот сказал, что машина в Калуге у родственника.

Покупатель осмотрел автомобиль и перевел предоплату в 300 тысяч рублей тому, с кем говорил по телефону.

Только после этого выяснилось, что машину в Калуге показывал настоящий ее владелец. А тот, кто получил деньги, сам недавно с хозяином машины связался и предложил услуги посредника.

Сейчас мошенника ищут.

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Лента комментариев
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