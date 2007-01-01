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Новость дня Криминал

В Калуге иностранец, который был на вершине преступной иерархии, получил срок

Вынесен приговор в отношении трех членов запрещенной экстремистской организации.
Анастасия Каторгина
14:53 сегодня
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Речь идет об «АУЕ»*.

Один из них – это 52-летний уроженец Азербайджана. Мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии исправительной колонии №3 в Товарково, которая была закреплена за ним вором в законе.

Судебное разбирательство длилось почти год.

Были исследованы видео, а еще предметы криминальной субкультуры, изъятые в колонии.

Виновники свою вину не признавали, а во время заседаний нарушали порядок и специально ранили себя.

Однако, в конце концов, приговор огласили.

Один из членов ячейки получил пять лет и один месяц колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на шесть месяцев. Второй – семь с половиной лет также с отбытием наказание в колонии строгого режима и с ограничением свободы на шесть месяцев.

У третьего участника организации самый большой срок – 17 лет лишения свободы. Первые восемь из которых он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся - в исправительной колонии особого режима с лишением права заниматься руководством и принимать участие в работе общественных организаций сроком на пять лет.

Пока приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

*Запрещенная экстремистская организация  

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Лента комментариев
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