В Калуге иностранец, который был на вершине преступной иерархии, получил срок
Речь идет об «АУЕ»*.
Один из них – это 52-летний уроженец Азербайджана. Мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии исправительной колонии №3 в Товарково, которая была закреплена за ним вором в законе.
Судебное разбирательство длилось почти год.
Были исследованы видео, а еще предметы криминальной субкультуры, изъятые в колонии.
Виновники свою вину не признавали, а во время заседаний нарушали порядок и специально ранили себя.
Однако, в конце концов, приговор огласили.
Один из членов ячейки получил пять лет и один месяц колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на шесть месяцев. Второй – семь с половиной лет также с отбытием наказание в колонии строгого режима и с ограничением свободы на шесть месяцев.
У третьего участника организации самый большой срок – 17 лет лишения свободы. Первые восемь из которых он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся - в исправительной колонии особого режима с лишением права заниматься руководством и принимать участие в работе общественных организаций сроком на пять лет.
Пока приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
*Запрещенная экстремистская организация