За публикацию порно в интернете калужанину грозит шесть лет колонии

40-летний житель Калуги размещал в одном из сообществ свои интимные фото.

Мужчина пояснил полицейским, что хотел снимками привлечь человека, с которым мог бы проводить время.

Однако теперь на калужанина завели уголовное дело, сообщили в УМВД по Калужской области 8 октября.

Мужчине грозит от двух до шести лет тесного общения с сокамерниками.