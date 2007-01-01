За публикацию порно в интернете калужанину грозит шесть лет колонии
40-летний житель Калуги размещал в одном из сообществ свои интимные фото.
Мужчина пояснил полицейским, что хотел снимками привлечь человека, с которым мог бы проводить время.
Однако теперь на калужанина завели уголовное дело, сообщили в УМВД по Калужской области 8 октября.
Мужчине грозит от двух до шести лет тесного общения с сокамерниками.
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