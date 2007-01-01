Житель Калуги отдал мошенникам 6,5 миллиона рублей

Мужчина долгое время перечислял деньги на чужой счет, думая, что зарабатывает на бирже.

Часть суммы ему позволили вывести. Тогда калужанин поверил, что все по-настоящему, и начал перечислять большие суммы.

В конце концов за вывод денег с мужчины потребовали перевести еще денег, он это сделал, и мошенники перестали выходить на связь.

В общей сложности калужанин потерял около 6,5 миллиона рублей.

Во вторник, 8 октября, в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.