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Новость дня Криминал

Житель Калуги отдал мошенникам 6,5 миллиона рублей

Мужчина долгое время перечислял деньги на чужой счет, думая, что зарабатывает на бирже.
Дмитрий Ивьев
09:30 сегодня
0 348
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Часть суммы ему позволили вывести. Тогда калужанин поверил, что все по-настоящему, и начал перечислять большие суммы.

В конце концов за вывод денег с мужчины потребовали перевести еще денег, он это сделал, и мошенники перестали выходить на связь.

В общей сложности калужанин потерял около 6,5 миллиона рублей.

Во вторник, 8 октября, в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.

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Лента комментариев
Александр KU

97 и 95 обратите внимание на эти маршруты. Забиты в любое время суток. И почему забыли про обязательства депутатам ездить на общественном транспорте? В таких условиях не хочется??? В Санкт-Петербурге проезд 40 рублей. У нас 35. Почему отношения как к скотам???

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В Калуге увеличат количество рейсов автобусного маршрута №23
22:00 07.10
1 2294
ILR

Уважаемая редакция и городская управа вам

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ILR

А что так - не поделился с кем надо?.

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В Калуге украли 600 тысяч рублей при капремонте дома
19:02 07.10
1 1722
mrTJohn

Включают отопление в жару оборотни в оранжевых телогрейках. )))

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17:57 07.10
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andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

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Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 07.10
3 3881
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 07.10
3 3881
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

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В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
16:17 07.10
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В ролях, судя по фото одни, мигранты.😀

...
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Выход фильма о героической обороне Козельска запланирован на начало следующего года
15:43 07.10
2 1614
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

"Домой Остап Шапша вернулся с Кавказа загоревшим. От него пахло молодым вином и барашком.... "

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша отправился на международный форум в Геленджик
15:36 07.10
1 958
Сталкер

спросить забыли, прости....

...
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Шапша поздравил Путина с 72-летием
14:41 07.10
2 1100
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Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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