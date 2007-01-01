Самый молодой член банды похитителей девочки из Калужской области решил обжаловать приговор суда
В Калужский областной суд поступили жалобы стороны защиты на приговор, который был вынесен 10 сентября.
Обвиняемый – 21 летний Андрей Новиков.
- В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, - сообщила 7 октября объединенная пресс-служба судов региона.
Напомним, молодого человека приговорили к восьми годам колонии строго режима. Также он должен выплатить компенсацию семье похищенной восьмилетней девочки в размере миллиона рублей.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....
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