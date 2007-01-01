Самый молодой член банды похитителей девочки из Калужской области решил обжаловать приговор суда

В Калужский областной суд поступили жалобы стороны защиты на приговор, который был вынесен 10 сентября.

Обвиняемый – 21 летний Андрей Новиков.

- В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, - сообщила 7 октября объединенная пресс-служба судов региона.

Напомним, молодого человека приговорили к восьми годам колонии строго режима. Также он должен выплатить компенсацию семье похищенной восьмилетней девочки в размере миллиона рублей.