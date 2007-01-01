Ревнивый калужанин и его друг задержан за вымогательство
О возбуждении уголовного дела в понедельник, 7 октября, сообщили в полиции Калужской области.
Мужчинам по 30 лет.
По версии следствия, девушка одного из них часто общалась с другим молодым человеком, и калужанину это не понравилось.
Они поехали выяснять отношения, били оппонента, а позже потребовали 20 тысяч рублей. Подозреваемые угрожали жертве и его близким расправой.
Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....
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