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Криминал

Ревнивый калужанин и его друг задержан за вымогательство

О возбуждении уголовного дела в понедельник, 7 октября, сообщили в полиции Калужской области.
Дмитрий Ивьев
10:59 сегодня
0 401
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Мужчинам по 30 лет.

По версии следствия, девушка одного из них часто общалась с другим молодым человеком, и калужанину это не понравилось.

Они поехали выяснять отношения, били оппонента, а позже потребовали 20 тысяч рублей. Подозреваемые угрожали жертве и его близким расправой.

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

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Лента комментариев
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