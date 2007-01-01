Ревнивый калужанин и его друг задержан за вымогательство

О возбуждении уголовного дела в понедельник, 7 октября, сообщили в полиции Калужской области.

Мужчинам по 30 лет.

По версии следствия, девушка одного из них часто общалась с другим молодым человеком, и калужанину это не понравилось.

Они поехали выяснять отношения, били оппонента, а позже потребовали 20 тысяч рублей. Подозреваемые угрожали жертве и его близким расправой.

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.