В Калуге семьи бойцов СВО стали целями мошенников

О новом механизме похищения денег со счетов рассказал руководитель калужского отделения ОНФ Дмитрий Афанасьев.

Родственникам бойцов звонят мошенники и под видом сотрудников госпиталя или морга сообщают о их гибели.

Далее жертвам сообщают о совпадении ДНК с материалами базы данных, обещают прислать свидетельство о смерти.

Для получения свидетельства предлагается установить специальную программу "Документация", поскольку отправка другими каналами связи якобы невозможна.

Вредоносная программа открывает преступникам доступ к банковским счетам.

Всем, кто оказался в подобной ситуации, рекомендуется связаться с госфондом "Защитники Отечества" , тел. 8 (800) 222-96-40