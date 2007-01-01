В Калуге семьи бойцов СВО стали целями мошенников
Родственникам бойцов звонят мошенники и под видом сотрудников госпиталя или морга сообщают о их гибели.
Далее жертвам сообщают о совпадении ДНК с материалами базы данных, обещают прислать свидетельство о смерти.
Для получения свидетельства предлагается установить специальную программу "Документация", поскольку отправка другими каналами связи якобы невозможна.
Вредоносная программа открывает преступникам доступ к банковским счетам.
Всем, кто оказался в подобной ситуации, рекомендуется связаться с госфондом "Защитники Отечества" , тел. 8 (800) 222-96-40
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....