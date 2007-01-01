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Криминал

В Калуге семьи бойцов СВО стали целями мошенников

О новом механизме похищения денег со счетов рассказал руководитель калужского отделения ОНФ Дмитрий Афанасьев.
Михаил Тырин
13:09 сегодня
0 887
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Родственникам бойцов звонят мошенники и под видом сотрудников госпиталя или морга сообщают о их гибели.

Далее жертвам сообщают о совпадении ДНК с материалами базы данных, обещают прислать свидетельство о смерти.

Для получения свидетельства предлагается установить специальную программу "Документация", поскольку отправка другими каналами связи якобы невозможна.

Вредоносная программа открывает преступникам доступ к банковским счетам. 

Всем, кто оказался в подобной ситуации, рекомендуется связаться с госфондом "Защитники Отечества" , тел. 8 (800) 222-96-40

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Лента комментариев
Василёк

а он типа там процессом руководил и на телефон снимал ?

...
Общество
Шапша рассказал о сложной операции, которую провели в Калуге
10:22 05.10
1 2040
Василёк

очередная бестолковая попытка за счет наших бабушек привлечь внимание к этому бестолковому сараю с ценами в три дорога.

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10:21 05.10
2 6952
Василёк

так вот для чего город избавляли от осточертевших деревьев. как я сразу-то не догадался.. схемка-то не нова.. привет сотсков и пройдин. привет оксана колосова.

...
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Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
10:19 05.10
9 10136
Василёк

а в городе слабо велодорожки сделать ? и ливневки-убийцы убрать ?

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10:15 05.10
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

По закону Талиона, перед судом ему надо сломать лодыжки...

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sozimov2016

Интересно сколько штрафов выпишут для минфина на Достоевского, 48. Или им пожизненный абонемент дадут?

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
05:54 05.10
9 10136
Question

Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
01:18 05.10
9 10136
Вован Чиканос

Всё не нахапаетесь, черти правительственные, небось, сами не паркуетесь на улицах этих. Я уже не посещаю магазины, на которых платная парковка. Мне жалко 35 рублей платить, зная, что они уйдут в ваш карман.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
20:48 04.10
9 10136
Виталий Гераськин

Всегда платил за парковку и не занимался тем, что номера прятал, но по всей видимости я перейду в эту категорию граждан, потому,что это беспредел уже, самоуправство, скоро во дворах Денисов паркоматы поставит.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
18:04 04.10
9 10136
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