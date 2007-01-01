Калужанин застрелил знакомых и сжег тела в машине
Как мы уже рассказывали, рано утром 4 октября там в сгоревшей машине обнаружили тела двоих мужчин.
По подозрению в убийстве задержан 51-летний житель Калуги.
По версии следствия, накануне он выпивал с мужчинами, поссорился с ними и застрелил из охотничьего ружья. После этого он положил тела в салон машины одного из погибших, подъехал на другую улицу и поджег автомобиль.
В субботу, 4 октября, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило, что подозреваемый заключен под стражу.
У него изъяли оружие и боеприпасы. Возле дома подозреваемого нашли следы крови.
Сейчас ведется расследование.
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....