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Новость дня Криминал

Калужанин застрелил знакомых и сжег тела в машине

Стали известны подробности об убийстве в деревне Хохловка Перемышльского района.
Дмитрий Ивьев
14:55 сегодня
0 479
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Как мы уже рассказывали, рано утром 4 октября там в сгоревшей машине обнаружили тела двоих мужчин.

По подозрению в убийстве задержан 51-летний житель Калуги.

По версии следствия, накануне он выпивал с мужчинами, поссорился с ними и застрелил из охотничьего ружья. После этого он положил тела в салон машины одного из погибших, подъехал на другую улицу и поджег автомобиль.

В субботу, 4 октября, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило, что подозреваемый заключен под стражу.

У него изъяли оружие и боеприпасы. Возле дома подозреваемого нашли следы крови.

Сейчас ведется расследование.

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Лента комментариев
Василёк

а он типа там процессом руководил и на телефон снимал ?

...
Общество
Шапша рассказал о сложной операции, которую провели в Калуге
10:22 сегодня
1 1446
Василёк

очередная бестолковая попытка за счет наших бабушек привлечь внимание к этому бестолковому сараю с ценами в три дорога.

...
Общество
В Калуге уличных торговцев разместили под крышей
10:21 сегодня
2 4877
Василёк

так вот для чего город избавляли от осточертевших деревьев. как я сразу-то не догадался.. схемка-то не нова.. привет сотсков и пройдин. привет оксана колосова.

...
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Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
10:19 сегодня
9 8339
Василёк

а в городе слабо велодорожки сделать ? и ливневки-убийцы убрать ?

...
Благоустройство
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10:15 сегодня
2 2360
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

По закону Талиона, перед судом ему надо сломать лодыжки...

...
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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08:41 сегодня
4 4459
sozimov2016

Интересно сколько штрафов выпишут для минфина на Достоевского, 48. Или им пожизненный абонемент дадут?

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
05:54 сегодня
9 8339
Question

Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
01:18 сегодня
9 8339
Вован Чиканос

Всё не нахапаетесь, черти правительственные, небось, сами не паркуетесь на улицах этих. Я уже не посещаю магазины, на которых платная парковка. Мне жалко 35 рублей платить, зная, что они уйдут в ваш карман.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
20:48 04.10
9 8339
Виталий Гераськин

Всегда платил за парковку и не занимался тем, что номера прятал, но по всей видимости я перейду в эту категорию граждан, потому,что это беспредел уже, самоуправство, скоро во дворах Денисов паркоматы поставит.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
18:04 04.10
9 8339
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