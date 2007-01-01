Калужанин застрелил знакомых и сжег тела в машине

Стали известны подробности об убийстве в деревне Хохловка Перемышльского района.

Как мы уже рассказывали, рано утром 4 октября там в сгоревшей машине обнаружили тела двоих мужчин.

По подозрению в убийстве задержан 51-летний житель Калуги.

По версии следствия, накануне он выпивал с мужчинами, поссорился с ними и застрелил из охотничьего ружья. После этого он положил тела в салон машины одного из погибших, подъехал на другую улицу и поджег автомобиль.

В субботу, 4 октября, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило, что подозреваемый заключен под стражу.

У него изъяли оружие и боеприпасы. Возле дома подозреваемого нашли следы крови.

Сейчас ведется расследование.